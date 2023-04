Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Torregrotta sono stati i protagonisti del progetto “Un albero per il futuro”, iniziativa nazionale promossa dal Raggruppamento Carabinieri per la tutela della biodiversità. La manifestazione fortemente voluta DALL’ANPE SICILIA insieme alla Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto si è svolta, nei giorni scorsi, presso l’istituto Dante Alighieri, in via Silvio Pellico a Torregrotta.

Presenti la dirigente scolastica Prof.ssa Barbara Oteri, la Dott.ssa Maria Luisa Pino, Presidente ANPE Sicilia, la Dott.ssa Mirella Cirilli Presidente dell’associazione Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto.

Dell’Autorità dell’Arma dei Carabinieri il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, il Capitano Andrea Maria Ortolani, Comandante della Compagnia di Milazzo, il Luogotenente Carmelo Grillo, Comandante Stazione CC Fondachello Valdina e personalità significative come la Prof.ssa Marialaura Nastasi pedagogista, il Primo Cittadino di Torregrotta, Dott. Antonino Caselli.

Gli studenti, direttamente coinvolti, hanno dato il benvenuto con un inno cantato. Il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, ha tenuto una lezione sulla biodiversità e donato la talea di Ficus proveniente dall’originario albero di Falcone. Il ficus ha un microchip nel quale vengono memorizzati i dati riguardanti la pianta, una di cartella clinica che consente ai carabinieri di localizzare con certezza l’albero e monitorarne lo stato di salute. Sono stati inoltre donati alla scuola altri 8 alberi.

I bambini dovranno curare e ad ogni stagione fotografare la pianta, inserendo le immagini sul sito del progetto in modo che tutti possano vederla crescere.

“Un albero del Futuro” è la pianta Ficus macrophilla” che cresce davanti alla dimora che fu del giudice Giovanni Falcone a Palermo, diventato nel corso degli anni un importante simbolo di Legalità e Libertà. Le Forze dell’Ordine hanno prelevato delle porzioni di ramo, da questo albero straordinario, riuscendo a riprodurre, attraverso esperimenti di laboratorio e per talea, delle copie geneticamente identiche alla pianta originale. Aderendo a questo progetto pensato e promosso dai carabinieri per la biodiversità e dal Ministero per la transazione ecologica denominato “Un albero per il Futuro”, coloro che parteciperanno continueranno a rendere vivo il ricordo di coloro i quali hanno pagato con la loro vita la lotta contro la Mafia e la Criminalità.

“La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale. A dirlo è la dott.ssa Marialaura Nastasi. Il 23 maggio 1992, giorno della morte del giudice Falcone – aggiunge – ha sconvolto tutti noi. Per voi ragazzi è una data lontanissima… Giovanni è stato un grande uomo, un “Servo dello Stato”, un uomo simile a noi, come lui stesso si definiva. Il progetto che coivolge figli e genitori ha lo scopo di rendere questa terra bellissima, esattamente come voleva lui.”