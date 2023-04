San Salvatore di Fitalia – La società USD Fitalese 1981 si è riunita nella giornata di ieri, per concludere la stagione calcistica 2022/2023 e per programmare il prossimo Campionato.

La formazione di S. Salvatore di Fitalia ha chiuso al settimo posto con 26 punti il torneo di Seconda Categoria Girone C, con 7 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte; la Fitalese è riuscita a completare il Campionato davanti alle altre squadre dei Nebrodi, che disputavano lo stesso raggruppamento. Infatti il Ficarra si è piazzato al nono posto con 23 punti, il Città di Pettineo è arrivato in terzultima posizione con 19 punti, mentre l’Alcara è giunta al penultimo posto con 18 punti ed è riuscita a salvarsi proprio all’ultima giornata (è retrocessa in Terza Categoria la Vivi Don Bosco).

“Saremo più uniti di prima per programmare la nuova stagione – affermano i dirigenti della Fitalese -. Per portare sempre più in alto il nome del nostro amato paese”. La Fitalese ha ottenuto durante la stagione risultati prestigiosi, come i 2 pareggi contro la seconda forza del torneo Real Rocchenere (1-1 in trasferta e 3-3 in casa) o il pareggio in trasferta 1-1 contro il Terme Vigliatore.

Real Rocchenere e Terme Vigliatore saranno le due compagini, che si contenderanno la promozione in Prima Categoria nella finale playoff di Domenica 23 Aprile. Il Real Rocchenere è andato direttamente in finale, visti i 14 punti di vantaggio sulla quinta in classifica Don Peppino Cutropia (la distanza doveva essere di 9 punti), mentre il Terme Vigliatore ha conquistato l’accesso allo spareggio promozione, grazie al successo nella semifinale contro il Pollina Finale per 1-0. La Nuova Peloro aveva già raggiunto la Prima Categoria, grazie al primo posto ottenuto al termine della stagione.