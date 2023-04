Capri Leone – E’ stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Capri Leone il Bando per l’iscrizione all’asilo nido, riguardante l’anno scolastico 2023/2024 e riferito ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

“E’ un altro impegno che avevamo preso in campagna elettorale, – dichiarano gli amministratori – e che oggi portiamo a termine. Si tratta di un servizio fondamentale e funzionale per la nostra comunità”.

Potranno presentare la domanda di iscrizione i genitori del bambino e le gestanti, residenti nel Comune di Capri Leone o che in esso svolgono una stabile attività lavorativa; potranno eventualmente essere ammessi minori dei Comuni limitrofi nell’ipotesi di posti vacanti, previa Convenzione tra gli enti locali, nella quale verranno disciplinate le condizioni economiche tra gli stessi enti. Le istanze di ammissione, redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio competente, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 31 Maggio 2023, mediante una delle seguenti modalità: presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capri Leone, Delegazione Municipale di Rocca di Capri Leone, o trasmissione mediante pec all’indirizzo dell’ente comunale, specificando nell’oggetto “richiesta iscrizione nido – Anno educativo 2023/2024”.

L’asilo nido è un servizio a domanda individuale ed è quindi previsto ai sensi della normativa vigente; il concorso delle famiglie alla copertura del costo, mediante la corresponsione di una retta, dipende dalla capacità reddituale delle famiglie e da dettami di equità e solidarietà, con particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli. La retta è costituita da una quota fissa mensile di 20 euro, per i bambini che usufruiscono dell’orario normale, da una quota mensile di 35 euro, per i bambini che hanno anche l’orario pomeridiano, e da una quota mensile graduata in fasce di reddito ISEE, diversificate con intervalli di diverse somme.