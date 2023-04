Dopo aver visto in giro per le strade della città di Patti il Bracioleone, la mascotte del ‘Messina Street Food Fest’, format ideato da Alberto Palella amministratore unico di ‘Eventivamentesrl’, nella giornata di ieri, nella sala conferenze del comune di Patti, è stata presentata la manifestazione “Patti Street Food – Sapori di Primavera” e illustrata nel dettaglio.

A portare i saluti della città di Patti, è stato il primo cittadino Gianluca Bonsignore che ha manifestato particolare interesse per un evento che si preannuncia straordinario e, a proposito di cibo, ha detto: “sono dell’avviso che il più grande nutrimento per una comunità, è quando la comunità stessa si alimenta della medesima sinergia e delle giuste collaborazioni. Quella che è nata con Alberto Palella e Nico Giuttari, dell’Associazione ‘Terra Sole’,e che darà vita alla prima edizione del ‘Patti Street Food’ – Sapori di Sicilia, è una collaborazione di grande valore. Sono convinto che il territorio avrà un’importante visibilità e l’evento sarà apprezzato dai pattesi, e non solo”.

Saranno cinque giorni all’insegna del buon cibo, musica, allegria e socializzazione.

La kermesse che prenderà il via nel prossimo weekend, venerdì 21 (alle 18) con l’inaugurazione del village e chiuderà i battenti il 25 aprile, si svolgerà sul lungomare Filippo Zuccarello, a Patti Marina, dove per l’occasione, saranno presenti 28 operatori del food e quattro postazioni beverage di birre artigianali.

Inoltre, durante i cinque giorni, un gruppo di commercianti pattesi, resteranno aperti con i propri negozi fino a tarda sera.