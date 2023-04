I Vigili del Fuoco della sede centrale di Messina sono intervenuti alle 17 di oggi sul Viale Regina Elena, dove un grosso albero si è abbattuto su un’automobile in sosta, danneggiandola in maniera grave.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Soltanto tanta paura e preoccupazione per quanto era successo in maniera improvvisa. La centrale operativa della caserma centrale ha subito inviato sul posto la prima partenza, l’autogru e l’auto scala per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area.