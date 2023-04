Il progetto di gemellaggio virtuale cominciato lo scorso anno diventa realtà con l’arrivo dei coetanei portoghesi, per continuare l’avventura ancora il prossimo anno invertendo il programma, con i pattesi pronti a partire.

Dall’eTwinning al Twinning, l’evoluzione del gemellaggio elettronico a cura dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” che da virtuale si fa concreto. I giorni dal 15 al 23 di aprile rappresenteranno un’esperienza indimenticabile con l’arrivo di studenti e insegnanti provenienti da Montemor – o – Novo (Portogallo). Dopo la conoscenza on-line, le famiglie pattesi aprono le loro case agli studenti stranieri per dare linfa allo scambio culturale iniziato lo scorso anno scolastico. Il progetto a cura delle docenti di lingua inglese Lucia Brancato e Francesca Campo ha per titolo “DreAma”, crasi dei termini “dream e drama”.

Apprendere la lingua attraverso il teatro è un metodo ormai ufficialmente riconosciuto e sostenuto anche nell’ambito dei programmi europei di insegnamento delle lingue straniere. «Rendere reale il percorso intrapreso virtualmente ci consentirà di ampliare l’esperienza di condivisione – spiega la professoressa Brancato – attraverso validi momenti di confronto diretto per le famiglie ospitanti, come pure per tutti gli alunni del nostro Istituto».

Tutta la scuola secondaria di primo grado, infatti, sarà impegnata in varie attività didattiche e diversi appuntamenti conviviali per sfruttare a tutto tondo l’arricchente opportunità di scambio culturale. Nella settimana dedicata al gemellaggio “la Sicilia ed il teatro” faranno da collante sociale durante le visite guidate al teatro di Taormina, a quello di Tindari e all’Opera dei Pupi di Palermo.

«Per i ragazzi sarà un’importante esperienza di scambio che costituirà una tappa interessante e costruttiva del loro percorso formativo – sottolinea la dirigente Clotilde Graziano, ringraziando in special modo le famiglie che accoglieranno presso le proprie abitazioni gli studenti stranieri». Un percorso educativo destinato a continuare, visto che il nuovo anno scolastico invertirà l’esperienza e a prendere il volo direzione Portogallo saranno gli studenti e gli insegnanti del “Pirandello”.