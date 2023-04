È stato inaugurato ieri pomeriggio a Roccalumera il comitato elettorale del candidato sindaco Giuseppe Lombardo. La sede di via Umberto I, n. 424 è stata letteralmente affollata da numerosissimi sostenitori.

“Devo essere sincero – ha affermato Giuseppe Lombardo – non ci aspettavamo stasera così tanta partecipazione. Sono felice e commosso per l’entusiasmo che registriamo attorno al nostro progetto politico per la comunità di Roccalumera. La mia candidatura nasce dall’invito che mi è stato rivolto da tanti amici a scendere in campo e mettere al servizio di Roccalumera la mia esperienza politico amministrativa.

È un invito che ho accettato non senza qualche esitazione, in particolar modo c’è stato un momento in cui in paese si stava diffondendo un sentimento d’invidia che non mi è piaciuto, ma poi ho pensato che il nostro progetto per Roccalumera sia più grande di tutto il resto, viene prima. E quindi, che gli altri parlino. Noi lavoriamo per cambiare passo e dare un nuovo volto al paese.

La mia storia personale e politica è garanzia per chi crede in questo progetto e insieme alla squadra che mi affiancherà sapremo dare le risposte che i cittadini attendono da tempo.”

Ecco i candidati nella lista Cambio di passo:

ALLEGRA ERSILIO

BASILE NATIA

CAMINITI DARIO

CREMENTI IVAN

FAMA’ FLORIANA

GARUFI ANTONELLA

GARUFI ANTONIO

GUGLIOTTA CLAUDIA

PRESTIPINO CARMELO

PUGLISI ANGELA

SACCA’ GIOVANNA

SACCA’ SIMONA

Il candidato sindaco Giuseppe Lombardo ha anche già indicato la sua giunta:

BASILE NATIA – Area scuola/servizi generali

CREMENTI IVAN – Area sociale

GARUFI ANTONIO – Area tecnica/urbanistica

PUGLISI ANGELA – Area sport/turismo