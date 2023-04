Per la prima uscita ufficiale il Comitato Ponte e Libertà, associazione nazionale fondata a Roma dal senatore siciliano della Lega Nino Germanà e dagli ingegneri Giacomo Guglielmo, senior consultant della PA, e Mauro

Fileccia, manager di multinazionali, esperto energia e trasporti, e senior consultant logistica, ha scelto Messina.

L’appuntamento è per sabato 22 aprile alle 10 a piazza Cairoli, per sottoscrivere l’adesione all’iniziativa. “La partecipazione dei messinesi è fondamentale -commenta Germanà- e li aspettiamo numerosi. Abbiamo fondato il Comitato Ponte e Libertà perché ci siamo resi conto della necessità di sfatare le fake news rispetto

alla costruzione del ponte sullo Stretto. Un’opera fondamentale per l’economia del Mezzogiorno, per il miglioramento della rete ferroviaria in Sicilia e per il trasporto di uomini e merci.

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ben compreso la valenza dell’opera, ne è diventato lo sponsor principale con l’Unione Europea e già si vedono i primi risultati. Sabato saremo a piazza Cairoli fino alle 13 per

spiegare, chiarire e condividere questa battaglia importantissima non solo per Messina, ma anche per la Sicilia e il Sud”.