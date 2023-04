Il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, in occasione delle manifestazioni in onore della Regina Adelasia del Vasto, che si terranno a Patti tra il 21 e il 26 aprile, patrocinerà due importanti eventi in collaborazione con la Città di Patti e la Diocesi di Patti.

Nello specifico, il 23 aprile dalle ore 11:00, presso l’auditorium del Convento San Francesco, nel cuore del centro storico di Patti, si terrà il convegno dal titolo: “Adelasia Regina del Medioevo al tempo di Ruggero e la Donna del Nuovo Millennio”.

Al convegno parteciperanno illustri relatori come la dott.ssa Patrizia Monterosso, Presidente della Fondazione Federico II; il Prof.Michele Fasolo, direttore della rivista Archeomatica; il dott. Nicola Calabria, esperto di storia locale e l’Arch. Giuseppe Miraudo, direttore del Museo del costume e della moda siciliana di Mirto.

La conduzione del convegno è affidata all’avv. Francesco Scalia e alla dott.ssa Solveig Cogliani. Al termine si esibirà, accompagnata dalle note del pianoforte con un inedito la giovanissima cantante pattese Aurora Mannelli.

Il convegno sarà impreziosito dalla partecipazione della famosa attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, presidente dell’associazione nazionale “Vite Senza Paura”.

Nel pomeriggio sarà inaugurata la mostra denominata “La Donna, dal Medioevo ad oggi” che vedrà la partecipazione di artisti siciliani e non, già conosciuti agli amanti dell’arte pittorica e sarà allestita presso Palazzo Baratta, sede del Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi in via XX settembre 110 a Patti.

Sempre presso lo storico Palazzo Baratta, saranno esposti gli stendardi Federiciani, provenienti dal Comune di Montalbano Elicona ed alcuni abiti provenienti dal Museo del costume e della moda siciliana di Mirto.