Un grosso albero di pino di quelli che si trovano lungo la circonvallazione è improvvisamente crollato nel pomeriggio di oggi sul Viale Regina Elena.

L’alto fusto si è letteralmente schiantato sopra un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, che era parcheggiata. Per fortuna nessuna persona si trovava al suo interno quando l’albero ha ceduto.

Il tutto è successo nei pressi di una villetta attrezzata ad area giochi per bambini. Traffico bloccato lungo la circonvallazione. Le auto sono state deviate in via Sciascia per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere l’enorme albero. FOTO: Facebook Lillo Valvieri