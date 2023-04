Cuccioli abbandonati a Venetico. Si tratta in tutto di 6 cagnolini, 5 femmine e 1 maschio. Sono stati trovati nella notte tra sabato e domenica, precisamente in contrada Beviola. A lanciare l’allarme l’Ing. Nino Barberi responsabile del servizio sicurezza del Municipio.

Si tratta di cuccioli di piccola taglia, con poche settimane di vita. Nell’attesa di trovare ai cagnolini una sistemazione definitiva è stato trovato uno stallo provvisorio. “Abbiamo urgenza di darli in adozione a delle famiglie di buon cuore. -ha dichiarato l’ingegnere Barberi- Evitiamo il canile, non lo meritano. Condividete velocemente questo video e contattatemi per l’adozione.”

L’ingegnere ha anche ricordato che “La legge della Regione Sicilia 15 del 2000 parla della sterilizzazione dei cani e gatti. Questa legge enuncia la possibilità della sterilizzazione gratuita degli animali abbandonati. Basta infatti un verbale fatto dalla Polizia Municipale e si può ottenere tramite ASP la castrazione gratuita degli animali per impedire l’ulteriore diffusione di animali che altrimenti andrebbero a finire per strada.”