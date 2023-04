Non ce l’ha purtroppo fatta Eleonora Caputo, 46enne di Santo Stefano di Camastra, colpita da una emorragia celebrale lo scorso fine settimana.

La donna, giunta in codice rosso al pronto soccorso del Santissimo Salvatore di Mistretta, viste le sue gravi condizioni è stata trasferita in elisoccorso nell’unità di Rianimazione del Policlinico di Messina.

I medici di Mistretta hanno subito capito che le condizioni della donna erano gravi e dopo avere svolto i primi accertamenti che hanno evidenziato una grande emorragia cerebrale, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Messina.

La donna è stata intubata e i sanitari hanno anche tentato un intervento chirurgico, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network. “Mi dispiace amica mia ti voglio bene riposa in pace” scrive Giusi.

“l dolore che lasci a noi tutti è incolmabile, che la terra ti sia lieve ciao Eleonora” ancora Nino.

L’amica Monica “L’amicizia è come una lanterna, che il vento scuote ma non muore mai. Ed è così che ti voglio ricordare amica mia mi mancherai tantissimo, mi mancheranno le giornate passate insieme, a ridere, le nostre giornate al mare, mi mancherà tutto di te amica mia. Rimarrai per sempre nel mio cuore e il tuo ricordo, la tua risata, le tue battute, i tuoi modi di fare rimarranno incisi nella mia mente… Riposa in pace vita mia ti vorrò per sempre bene”.

Foto archivio