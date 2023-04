San Filippo del Mela – Si è tenuto sabato pomeriggio a San Filippo del Mela un incontro per parlare della violenza contro le donne. Un pomeriggio proficuo quello di ieri, sabato 15 aprile al saloncino ex municipio di San Filippo del Mela. “Violenza maschile contro le donne, sensibilizzazione e strategie di contrasto” il titolo dell’incontro organizzato dall’Università Popolare Comprensoriale Filippese, dal Comune di San Filippo e dal Cevad Onlus centro donne antiviolenza.

Ad aprire il tavolo dei lavori il Sindaco di San Filippo Avv. Gianni Pino e il Rettore dell’UPCF Avv. Giuseppe Privitera. Tra gli interventi quello dell’Avv. Maria Gianquinto Predicente Cevald Onlus Messina, della Dott.ssa Veronica De Toni Sostituto Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e della Dott.ssa Lara La Rosa Dirigente del Commissariato di Polizia di Milazzo. A concludere e coordinare i lavori l’Avv. Carmen Currò Presidente Emerito Cevad Onlus Messina.

Dopo i saluti del Sindaco Avv. Gianni Pino, il rettore dell’UPCF Avv. Giuseppe Privitera nel suo intervento ha sottolineato la lunga storia dell’Associazione fondata nel lontano Marzo del 1978 e che quest’anno sarà protagonista di una serie di iniziative culturali per onorare il 45° dalla fondazione. Sia il Sindaco che il Rettore dell’UPCF con riferimento alla violenza sulle donne hanno individuato nella carenza educativa e nella scarsa formazione culturale uno dei punti critici su cui intervenire sia attraverso le istituzioni scolastiche che attraverso le reti istituzionali che ad ogni livello operano nel sociale.

L’annoso fenomeno della violenza maschile contro le donne è stato analizzato dai relatori sotto diverse angolazioni anche in ragione della diversità dei ruoli ricoperti. L’Avv. Gianquinto ha chiarito i principi su cui si basa l’attività del CEDAV, sulla sua capacità di ascolto e di offrire un primo sostegno psicologico, legale e anche economico alle vittime della violenza con personale qualificato in possesso di specifici titoli di studio.

La dott.ssa De Toni ha precisato l’attuale strutturazione degli uffici giudiziari chiamati ad occuparsi dei casi di violenza che, con la recente evoluzione del sistema normativo varata nel 2019 attraverso il c.d. codice rosso, hanno la possibilità di adottare le cautele immediate per la messa in protezione della donna offesa, anche attraverso l’istituto dell’allontanamento del maltrattante o del divieto di avvicinamento alla vittima. Fondamentale in questo è l’opera delle forze dell’ordine ed in particolare dell’Arma dei Carabinieri che ha un radicamento diffuso su tutto il territorio dello stato. E’ stato questo il senso dell’intervento del Comandante della locale stazione dell’arma Luogotenente Tommaso La Rosa che ha fatto presente come la capillarità delle strutture territoriali dell’arma consenta a tutte le donne, anche nei piccoli centri e non solo nelle grandi città o nei comuni maggiori dove sono presenti anche le strutture degli altri organi di polizia, di avere un presidio dove nell’immediato chiedere protezione e sostegno nelle situazione più o meno gravi che possono presentarsi.

La dott.ssa La Rosa, dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Milazzo si è soffermata in particolare su alcuni servizi a disposizione delle donne come il 112 e alcune sue modalità applicative derivate come “YOUPOL” e sulle procedure di competenza della polizia come l’ammonimento del Questore con cui il soggetto autore della violenza viene monitorato e tenuto sotto controllo ed avviato ad un percorso di recupero. A conclusione dei lavori l’Avv. Currò citando la Convenzione di Istambul, pur confermando la gravità del fenomeno, ha evidenziato i progressi della legislazione che consentono oggi molteplici interventi anche di tipo preventivo per contenere un fenomeno ancora oggi pesantemente presente.

E’ intendimento dell’UPCF avviare nel territorio , d’intesa con il Comune e con le associazioni presenti e in collaborazione con il CEDAV, un centro di primo ascolto per donne in difficoltà