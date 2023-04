Lo scontro salvezza del campionato di prima categoria girone D tra il Comprensorio del Tindari e Il Torregrotta sorride ai padroni di casa.

E’ stata una gara, visto la posta in palio, ad alta tensione, con i padroni di casa che riescono a sbloccare il risultato, con una prodezza del fuori classe Anthony Scarbaci che al 25’, al limite dell’area, di sinistro, lascia partire un bolide che si insacca all’angolino destro dell’estremo difensore ospite Maceri.

Il Torregrotta, nella seconda frazione di gioco, prova a rientrare in partita, crea diverse azioni pericolose, ma non riesce a trovare il gol, grazie anche alla reattività del portiere del comprensorio Virecci, che salva il risultato. Poi, i rossoblu rimangono in dieci, per la doppia ammonizione di Marchese e i locali si limitano a gestire il risultato.

Al triplice fischio, è festa grande per i ragazzi del presidente Carmelo Tramontana che il prossimo anno, affronteranno, nuovamente il campionato di prima categoria.