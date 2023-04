Floresta – Numerosa partecipazione per il terzo Raduno Nazionale “Nebrodi Offroad“, riservato ai fuoristrada e organizzato dall’A.S.D. Nebrodi Offroad, che si è svolto nella giornata di ieri con la partenza da Gioiosa Marea e l’arrivo a Floresta.

Il Raduno, con itinerario per fuoristrada di serie e varianti hard per le vetture più preparate, ha attraversato anche i Comuni di Piraino, Montagnareale, Sant’Angelo di Brolo e Raccuja; i partecipanti erano già in possesso della tessera FIF (Federazione Italiana Fuoristrada) nel giorno dell’iscrizione.

La tipologia del Raduno è stata classica, e il percorso era soft con varianti hard tecniche e con fangaie. Solo nelle varianti hard erano indispensabili blocco differenziale, verricello e ruote tassellate; per il resto il tracciato era adatto a tutti i fuoristrada 4×4, muniti di dotazioni di base. La quota di iscrizione, di 50 euro per veicolo con pilota e navigatore, comprendeva anche un punto ristoro con la degustazione di prodotti tipici caseari tipici della zona, quali ricotta, formaggio di capra, salame dei Nebrodi e salsiccia locale.