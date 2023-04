Affidata la gestione della struttura ricettiva ex Acli di Casello Muto a San Fratello di proprietà del Parco dei Nebrodi.

Si tratta di una struttura ricettiva che si trova nel cuore del bosco della Miraglia, con 50 posti letto, ristorante da 150 coperti, sala convegni e una grande area per attività esterne, ristrutturata nel 2008 grazie ad un finanziamento regionale del PIT 33 ma chiusa da anni.

Il direttore dell’Ente Ignazio Digangi ha disposto la presa d’atto dell’esecutività del verbale di gara con cui lo scorso gennaio era stata decretata assegnataria una azienda agricola del centro montano, la “Benedetto Maggiore”.

La procedura era stata sospesa a seguito dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da un’impresa immobiliare con sede a Capo d’Orlando che non era stata ammessa per l’assenza di una delle documentazioni richieste dal bando.

Ma il Parco dei Nebrodi, dopo consulto legale, ha proceduto all’aggiudicazione all’azienda vincitrice che ha proposto l’offerta al rialzo per un canone annuo di 10.550,00 € per la durata di nove anni.

A carico dell’affittuario gli oneri relativi al completamento dell’allestimento, oltre alle spese di manutenzione per le utenze e il personale.