L’ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Capo d’Orlando ha ricevuto un defibrillatore come donazione da parte della famiglia Scafidi.

I fondi sono stati raccolti dopo la morte di Antonio Scafidi, padre di Domenico e Giuseppe, grazie al “fiore che non marcisce”.

La scelta di donare proprio alla Guardia Costiera un DAE da parte della famiglia paladina rappresenta un vero e proprio riconoscimento di come, negli anni, il corpo marittimo sia stato presente sul territorio per la tutela e la salvaguardia della vita umana in mare e sulle spiagge, a tutela degli utenti e sportivi che usufruiscono del mare come risorsa, hanno fatto sapere i donatori.

Il defibrillatore donato dalla Famiglia Scafidi, sarà un ausilio volto ad incrementare l’operatività dell’ufficio locale marittimo di Capo d’Orlando e sarà uno strumento di grande supporto per i militari dell’ufficio orlandino, in maniera particolare durante la stagione estiva con l’attivazione del Servizio Spiagge Sicure.

Il legame tra la famiglia Scafidi ed il mare è sempre stato molto forte. Il defunto Antonio, da giovane, è stato anche un noto pescatore locale ed è proprio nel rispetto e nel riconoscimento di chi questo mare lo vigila e lo controlla da decenni, che il gesto della donazione si inserisce.

Antonio e Giuseppe Scafidi, hanno ringraziato l’intero corpo della Guardia Costiera per il lavoro svolto quotidianamente in mare.

Alla consegna del defibrillatore erano presenti, oltre alla famiglia Scafidi, anche la direttrice del porto Enza Di Raimondo, la Croce Rossa Italiana e Luca Ricciardi della FEMAGROUP di Brolo.

Parole molto intense sono state espresse dal Presidente del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando Cristian Gierotto, sia nei confronti della Guardia Costiera che della Famiglia Scafidi, da prendere come esempio per gesti concreti che migliorano la collettività non soltanto dal punto di vista umano, ma anche sanitario.

Il ricordo di Antonio Scafidi rimarrà adesso indelebile anche tra coloro che non lo hanno mai conosciuto ma che i familiari sono riusciti a mantenere vivo nel rispetto del mare.