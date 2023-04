Sabato 15 Aprile si è svolto con successo, nella sala gremita della splendida cornice del Castello di Bauso, il convegno “Una Carta per la libertà”, in occasione del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione. L’incontro organizzato da Orizzonte Comune è stato moderato da Roberto Saia, Presidente dell’associazione.

Un evento importante e coinvolgente con contenuti interessanti espressi dai relatori la Prof.ssa Vittoria Calabrò il Prof. Giacomo D’Amico. Presenti Associazioni e rappresentanti politici, tra cui il Sindaco di Villafranca Tirrena 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗖𝗮𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗼, il Vice Sindaco di Rometta 𝗡𝗶𝗻𝗼 𝗖𝗶𝗿𝗶𝗻𝗼, il Presidente del Consiglio di Torregrotta 𝗠𝗶𝗺𝗺𝗼 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗼 e “baby sindaca” 𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗮𝗳𝘂𝗹𝗹𝗶.

La giovane baby sindaca ha iniziato il suo bellissimo intervento, con una frase celebre di Pietro Calamandrei, ex Membro dell’Assemblea Costituente della Repubblica italiana, che può considerarsi un manifesto per i giovani: “Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”.

Io credo che la Costituzione – ha detto la Crisafulli – racchiude valori e principi nei quali dobbiamo credere fortemente e nei quali noi giovani possiamo riconoscerci. Io Credo nello Stato e ritengo sia giusto osservare i principi fondamentali della nostra Costituzione, che è sintesi del passato e progetto per il futuro.

È compito dunque comune di istituzioni e cittadini vivere e testimoniare la Costituzione come valore e come speranza per l’avvenire.

Si è ampiamente discusso del tema della libertà, in tutte le sue forme, ripercorrendo il processo che portò all’elezione dell’Assemblea Costituente e alla promulgazione della nostra Costituzione, grazie alla relazione della professoressa Calabrò, arricchita dalla proiezione di molte foto d’epoca che hanno attirato l’attenzione soprattutto sul ruolo, importante, delle donne in quel contesto.

“Ci siamo ritrovati dentro la Costituzione, grazie all’excursus puntuale e appassionato del Professore D’Amico, che ci ha condotti, con il suo linguaggio semplice ma ricercato, al concetto più alto di libertà della manifestazione del pensiero. Abbiamo voluto enfatizzare tale concetto, sancito dalla Costituzione attraverso l’impegno dei padri e delle madri costituenti, anche tramite le parole di Calamandrei, che ci hanno accompagnato a più riprese durante tutto l’incontro, sia attraverso i contenuti video, sia attraverso le apprezzate letture sceniche di 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗼, sulle note di “Bella Ciao” e di 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗶𝗰𝗮, che ha inoltre curato la regia della manifestazione, con la collaborazione tecnica di 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼 e 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗚𝘂𝗹𝗹𝗶 che hanno abbracciato con il tricolore il salone del castello. Ringraziamo la Professoressa 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮 𝗠𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲, Dirigente Scolastico dell’ ITIS Torricelli di Sant’Agata di Militello, per il suo prezioso contributo attraverso l’intervento che ha mostrato il progetto, presentato dall’Istituto al Ministero dell’Istruzione, dal titolo “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola”. Siamo convinti che la crescita di una comunità passi anche, e diremmo soprattutto, dalla trattazione pubblica di argomenti di alta politica, come la Costituzione che, lungi dall’essere un “astratto” livello, governa le nostre vite e deve essere un faro inviolabile che ci permette di essere liberi. A dirlo è il Presidente dell’associazione Orizzonte Comune, Roberto Saia.