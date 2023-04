La donna è forte nella sofferenza…

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di una lettrice che ci ha inviato le sue considerazioni sulla sofferenza di Maria in correlazione alla forza della donna.

La forza.

Tutti abbiamo un dono comune: la forza, non quella fisica, ma quella interiore che proviene dal nostro essere e che é alimentata dalla nostra volontà e messa alla prova dalle sfide quotidiane ed esperienze che la vita riserva. E così che, ognuno di noi sente di essere forte, quando si pensa di non riuscire a superare quel momento debole, quando si cade, quando ci si sente sprofondare, arriva essa. Ogni volta ce lo diciamo, “Sono stato forte”. Più é grande l’ostacolo, più la forza aumenta. In realtà non si sa quando la forza del nostro animo possa raggiungere il culmine. Per i credenti, il grado più elevato della forza lo abbiamo appena trascorso con la Santa Pasqua, dove in mezzo al Calvario di Gesù Cristo, appare l’apice della forza: Maria, la madre di Gesù, la madre delle madri, da cui si può coglierne la forza dinamica. In lei si incarna l’aspetto femminile di Dio rivelandosi sulla scena del mondo. Emerge dalla sua forza una passività estremamente attiva, Lei che abbracciando suo figlio, non sapeva di abbracciare la storia del mondo, ma sapeva di abbracciare un figlio, Suo figlio con dolore estremo quanto la sua forza.

A ogni problema che appare insormontabile, superato con la forza, il coraggio di crederci, di avercela fatta una volta e poi ancora e un’altra volta ancora, ci si sente come un’amazzone. Le amazzoni sono donne guerriere della mitologia greca. In antitesi alla damigella in pericolo, l’archetipo della donna guerriera ha in sé quelle caratteristiche tipiche del genere maschile come la forza, la capacità di combattere e l’indipendenza.

Virgilio, nell’Eneide, la descrive così:

“Guerriera ardita

che succinta, e ristretta in fregio d’oro

l’adusta mamma, ardente e furiosa

tra mille e mille, ancor che donna e vergine,

di qual sia cavalier non teme intoppo”

Il messaggio che bisogna diffondere, il pensiero che non dobbiamo abbandonare é che ce la possiamo fare, e se non ce la faremo la vera forza sta nel fatto di averci solo provato.

Ci sono due citazioni molto belle e profonde della scrittrice Isabel Allende e dell’attore Christopher Reeve da tenere a mente:

“Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova”.

“Un eroe é un individuo normale che trova la forza di perseverare e resistere nonostante gli ostacoli schiaccianti”.

Questi sono i segreti: Fede e Resilienza.