Altra prestazione super della Desi Shipping Akademia Sant’Anna che alla Cittadella Sportiva Universitaria, di fronte ad un pubblico calorosissimo che ancora una volta ha gremito le tribune dell’impianto sportivo universitario, ha regolato con un 3-1 finale la Orocash Lecco, ottenendo la terza vittoria consecutiva e, soprattutto, altri 3 punti fondamentali per la propria corsa salvezza.

Match bello e spettacolare: le due compagini non si risparmiano e danno fondo a tutte le proprie energie regalando una partita bellissima e tirata fino alla fine. Ad avere la meglio, però, è un’Akademia Sant’Anna grintosissima e quadrata: una bella vittoria di gruppo con tanti fattori positivi sui quali porre l’attenzione, dai 54 punti in 2 di Robinson e Faraone alle percentuali altissime della Faraone, dalla fase a muro di alto livello della Mearini e della Martinelli ai punti preziosi della Martilotti. Una grande prova di squadra, che lancia con ancora più entusiasmo il team messinese in questa difficile lotta salvezza.

Primo set giocato con tanti strappi. Lecco in due occasioni trova l’allungo importante che potrebbe affossare la squadra di casa. Akademia, invece, ci crede e poco alla volta cosstruisce le rimonte, costringendo anche le lombarde ai vantaggi. Nell’extra set la Desi Shipping annulla diversi vantaggi alle ospiti, fino a quando due muri in successione della Maartinelli e della Ebatombo regalano la vittoria a Messina (30-28).

Parte forte nella seconda frazione Akademia che costringe le ospiti ad inseguire praticamente per tutto il set, salvo un momentaneo sorpasso. Nel finale, però, arriva i break decisivo delle ospiti, che siglano il sorpasso e rimettono il match in equilibrio (23-25).

Anche nella terza frazione Messina gioca con grande determinazione e costringe le ospiti ad inseguire. Dopo qualche resistenza iniziale, però, Muzi e compagne scappano via ed a nulla servono i tentativi di rimonta delle ospiti, costrette a capitolare ed a consegnare il terzo game ad Akademia (25-17).

Bellissimo duello punto a punto nella quarta frazione: Messina prova a scappare ma trova sempre la reazione grintosa delle ospiti. Si procede in questo modo quasi fino alla fine, quando la Desi Shipping trova i punti utili per chiudere la contesa e portare a casa il match (25-23).