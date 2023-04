Conferenza stampa, oggi alle 11 a Patti, nella sede distaccata del Comune in Piazza Mario Sciacca, per la presentazione del ‘Patti Street Food’ – Sapori di primavera, che si svolgerà da 21 al 25 aprile, nell’area di via Capitano Filippo Zuccarello a Patti Marina.

All’incontro con i media parteciperanno il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore e Alberto Palella, founder del ‘Messina Street Food Fest’ e amministratore unico di ‘Eventivamente srl’, che cura l’organizzazione.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati tutti i dettagli della manifestazione che promette “Cibo… a tutti i Patti”.

‘Patti Street Food’ – Sapori di primavera nasce grazie alla disponibilità dell’Associazione ‘Terra Sole’, con il contributo dell’Assessorato regionale all’Agricoltura della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Patti, il patrocinio di Confesercenti Messina, sponsor e partner privati.