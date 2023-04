Cielo nuvoloso nella giornata di oggi con rovesci e possibili temporali previsti nella mattinata, anche localmente forti. Possibile che faccia capolino anche la grandine.

Nel pomeriggio è possibile un miglioramento, ma le piogge potrebbero tornare in serata. Le temperature saranno in calo. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mari: da mosso a molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio.