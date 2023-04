Doveva essere una grande festa e, alla fine, lo è stata davvero.

Finisce 0-0 l’incontro di play off del campionato di prima categoria, girone D, tra la Nuova Rinascita e il Città di Galati, risultato che sancisce il salto di categoria per la compagine locale, in promozione, grazie al migliore piazzamento in classifica.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Una partita molto combattuta da ambo le parti, ma che non ha regalato tantissime occasioni da gol ed emozioni, complice il campo del Gepy Faranda, al limite della praticabilità, a causa delle abbondante pioggia caduta nella notte.

Per i ragazzi di mister Massimiliano Spinella, non è stata di certo una partita facile, con i galatesi che hanno tentato a più riprese di passare in vantaggio e sul finale del secondo tempo dei supplementari, con un uomo in più, per l’espulsione del giocatore pattese Triscari.

Un importante traguardo, quello raggiunto dai ragazzi del presidente Nunzio Canduci che, dopo tre anni di purgatorio, ritornano a disputare il campionato di promozione.