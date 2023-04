Mirto – Si è giocata oggi la diciottesima e ultima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha decretato la promozione in Seconda del Fondachelli e ha definito la griglia dei playoff, dove si affronteranno in semifinale Club Sportivo Oliveri-Mirto e Mamertina-Pro Tonnarella.

Il Fondachelli ha ottenuto la promozione, grazie al pareggio in trasferta 4-4 contro la Mamertina; alla formazione galatese non sono bastate la doppietta di Pietro Carcione, e le reti di Manuel Spasaro e Luca Cono Genova. Il Fondachelli ha chiuso in vetta il torneo con 41 punti, festeggiando dunque il salto di Categoria.

Il Mirto strappa l’ultimo biglietto valido per i playoff, dopo il successo casalingo 3-1 contro il Caronia con la doppietta di Luca Di Giandomenico e la rete di Antonino Sgrò. Con questa vittoria il Mirto chiude la regular season al quinto posto con 29 punti e giocherà la semifinale playoff in trasferta contro la seconda forza del torneo Club Sportivo Oliveri. Proprio l’Oliveri, vincendo oggi, avrebbe estromesso dagli spareggi promozione il Mirto, ma l’incontro odierno contro il Pro Tonnarella si è concluso sul punteggio di 2-2.

Nell’altra semifinale playoff si affronteranno la Mamertina, che ha chiuso al terzo posto la sua stagione, e il Pro Tonnarella, che è giunto in quarta posizione. Club Sportivo Oliveri e Mamertina potranno contare sul fattore campo e avranno a disposizione 2 risultati su 3, per raggiungere la finale playoff; Mirto e Pro Tonnarella, invece, dovranno vincere per forza.