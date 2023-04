Cefalù – Il Lascari-Cefalù raggiunge nella finale playoff del Campionato di Promozione Girone B l’Aspra, grazie al successo casalingo 1-0 in semifinale contro la Supergiovane Castelbuono.

Il match odierno è stato deciso dalla rete di Sferruzza, che permette così alla formazione locale di giocarsi il salto di Categoria contro l’Aspra; la finale playoff è in programma Domenica 30 Aprile alle ore 16:00 al Comunale di Bagheria.

In Eccellenza era già volato il Geraci, che ha chiuso la stagione in vetta alla classifica con 60 punti, mentre è retrocesso in Prima Categoria il Pro Falcone. In ottica salvezza oggi si è disputato anche il playout tra Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia, con la formazione di casa che mantiene la categoria grazie al successo per 2-1; l’incontro ha visto la doppietta decisiva di Cimino, con il Città di Casteldaccia che raggiunge il Pro Falcone in Prima Categoria.