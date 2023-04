Niente da fare per il Città di Sant’Agata che non riesce a ritrovare la verve di qualche mese fa ed incappa in una sconfitta casalinga al cospetto del Cittanova, penultimo della classifica.

I calabresi espugnano il “Fresina” con un bel gol firmato al 12’ della ripresa da Aprile, che beffa Curtosi dal limite dell’area. La formazione di casa nel primo tempo era stata spesso pericolosa in area ospite con Squillace, che da buona posizione al 15’ ha trovato la respinta della difesa, poi ancora con Bonfiglio e Calafiore, anche loro fermati dal muro ospite.

Nel secondo tempo buone chance per Cicirello, che al 15’ pur anticipando l’uscita del portiere Bruno non trova la porta, e quindi ancora Squillace, il cui diagonale al 40’ è stato respinto dal portiere ed infine Calafiore su cui al 90′ è stato provvidenziale un intervento dello stesso estremo difensore ospite per deviare il pallone sulla linea di porta.

La sconfitta odierna tiene il Città di Sant’Agata a quota 51 in classifica al terzo posto, -6 dalla seconda piazza del Locri anch’esso sconfitto. Da dietro si avvicina il Trapani a -5, poi ci sono Licata e Vibonese con cinque lunghezze di svantaggio. Per il piazzamento playoff si deciderà dunque tutto nel rush finale delle ultime tre partire del torneo, a partire da domenica prossima con il Città di Sant’Agata atteso dalla trasferta di Canicattì.

FOTO: Calogero Librizzi