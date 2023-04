Messina – La finale playoff del Campionato di Promozione Girone C vedrà affrontarsi Belpasso e Catania San Pio X, formazioni che si sono imposte nei match di semifinale rispettivamente contro Città di Aci Sant’Antonio e Riposto.

Il Belpasso, arrivato in terza posizione nel torneo, ha battuto in casa 1-0 il Città di Aci Sant’Antonio (in quarta posizione) grazie alla rete di Sottile; invece il Catania San Pio X, quinto al termine della regular season, ha sconfitto in trasferta 2-0 il Riposto, che è giunto in seconda posizione, con i gol di Strano e Litteri. La finale tra Belpasso e Catania San Pio X si giocherà Domenica 30 Aprile alle ore 16:00, con il Belpasso che potrà contare su 2 risultati su 3.

Il torneo aveva già visto l’approdo in Eccellenza della Messana, squadra che ha dominato il Campionato giungendo in prima posizione con 57 punti, e la retrocessione in Prima Categoria della Gescal.

Proprio in ottica salvezza si è disputato il playout tra Città di Calatabiano e Nuova Azzurra Fenice, che si è concluso sul risultato di 4-4 dopo i tempi supplementari; con questo punteggio la formazione catanese riesce a mantenere la categoria, mentre la squadra barcellonese retrocede e raggiunge in Prima Categoria la Gescal.