Terme Vigliatore – Il Terme Vigliatore approda alla finale playoff del Campionato di Seconda Categoria Girone C, grazie al successo 1-0 in semifinale in trasferta contro il Pollina Finale.

Il match è stato deciso da una rete di Antonio Torre al 93′ a tempo quasi scaduto, gol che ha permesso al Terme Vigliatore di espugnare il Comunale “San Giuliano” di Pollina; il Terme Vigliatore era giunto al quarto posto in classifica in Campionato ed era costretto a vincere, per raggiungere la finale.

La finale playoff sarà dunque Real Rocchenere-Terme Vigliatore, con il match che verrà disputato a Roccalumera Domenica 23 Aprile alle ore 16:00. Il Real Rocchenere si è piazzato in seconda posizione e potrà contare su 2 risultati su 3, per ottenere la promozione in Prima Categoria; il Terme Vigliatore, dal canto suo, dovrà di nuovo vincere per coronare il suo sogno.

Aveva già ottenuto la promozione in Prima Categoria la Nuova Peloro, che aveva chiuso il Campionato al primo posto con 63 punti, mentre è retrocessa in Terza Categoria la Vivi Don Bosco.