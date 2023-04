L’ha decisa il solito Franchina. Un difensore per il quale il gol è più che un semplice vizietto. In questo finale di stagione è stato proprio lui ad essere più volte decisivo. E lo è stato anche nei novanta minuti che valevano un’intera stagione.

La vittoria del campionato, giunta al termine di una straordinaria cavalcata, rappresenta un successo che non fa una grinza. Contro il Modica è stata una gara tutt’altro che semplice. Gli ospiti sono giunti al D’Alcontres-Barone tutt’altro che disposti a fare da vittima sacrificale e hanno onorato lo sport, giocando una partita attenta con una disposizione in campo accorta, facendosi anche vedere dalle parti di Staropoli.

Di fronte c’era però la Nuova Igea Virtus, trascinata dal suo immenso pubblico. La tribuna coperta gremita in ogni ordine di posto, gradinata ribollente di passione già un’ora prima della partita. Barcellona Pozzo di Gotto ha risposto presente nel momento più importante.

La rete di Franchina, giunta sul finire della prima frazione, fa esplodere lo stadio di gioia. Il Modica protesta per una presunta posizione irregolare del difensore giallorosso, l’arbitro indica irremovibile il cerchio di centrocampo. La tensione è palpabile, le proteste proseguono anche nel tunnel degli spogliatoi. Il secondo tempo è una continua ricerca del raddoppio che si infrange puntualmente sull’accorta difesa rossoblù. E quando gli ospiti provano a impegnare Staropoli più di un brivido corre lungo la schiena e non certo per colpa dell’improvviso acquazzone che, nel frattempo, si abbatteva sull’impianto del Petraro per qualche minuto.

Al triplice fischio del direttore di gara esplode la festa. la Barcellona Pozzo di Gotto del pallone celebra il suo ritorno in Serie D.