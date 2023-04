Galati Mamertino – Il Città di Galati ci prova fino al termine dei tempi supplementari, ma il pareggio 0-0 premia la Nuova Rinascita Patti nella finale playoff del Campionato di Prima Categoria Girone D e la formazione pattese vola in Promozione.

Lo spareggio promozione, disputato al Comunale “Gepy Faranda” di Patti, ha visto tante emozioni con il Città di Galati, che è stato accompagnato da tantissimi tifosi giunti in trasferta da Galati Mamertino; alla Nuova Rinascita Patti è bastato il pareggio, visto il migliore piazzamento al termine del Campionato (con il Patti che si era piazzato al secondo posto, con 5 lunghezze di vantaggio sulla formazione galatese).

Il match si è concluso dopo 120 minuti di gioco e tanti minuti di recupero; il Città di Galati è andato vicinissimo al colpo grosso nel primo tempo supplementare con tre ghiotte occasioni. Francesco Parafioriti ha colpito una traversa con una punizione dal limite, Antonino Frisenda ci ha provato al volo con una conclusione che ha sfiorato la traversa e, infine, Daniele Ravì Pinto, con una girata in area di rigore, non ha inquadrato di poco la porta.

Parte subito convinto il Città di Galati nella prima frazione di gioco e al 3′ Davide Vicario non arriva di poco, su un assist di Eric Campisi. Al 4′ Emanuele Serio crossa per Davide Vicario, che impegna il portiere locale Giuttari. La Nuova Rinascita Patti si fa vedere in avanti al 9′ con Adamo, il quale su assist di Accetta manda oltre la traversa. Al 27′ nitida occasione sprecata dai locali, con un colpo di testa che sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore ospite De Francesco. Più bloccato l’incontro nella ripresa, con le due compagini che cercano di prestare attenzione. Dopo due tiri in porta dei locali, il Città di Galati si rende pericoloso al 55′ con Emanuele Serio, che però non inquadra la porta dal limite dell’area. Al 73′ la Nuova Rinascita Patti protesta per un possibile fallo in area di rigore, ma il direttore di gara Russo di Acireale non ravvisa gli estremi per la massima punizione e lascia correre. Al 90′ De Francesco tiene in vita il Città di Galati, sventando un cross pericoloso dalla destra.

Si va ai supplementari e nel primo tempo dell’extra time il Città di Galati sfiora il bersaglio grosso in 3 occasioni. Al 9′ del primo tempo una punizione dal limite di Francesco Parafioriti si stampa sulla traversa. Al 13′ Frisenda tenta un tiro al volo dopo un batti e ribatti in area avversaria, ma la sfera si perde oltre la traversa. Al 16′, primo minuto di recupero, Ravì Pinto manda oltre la traversa da buona posizione. Nel secondo tempo supplementare ci prova ancora Frisenda, la Nuova Rinascita Patti rimane in dieci uomini (viene espulso per doppia ammonizione anche il mister locale Spinella), ma l’incontro termina sul risultato di 0-0. La Nuova Rinascita Patti vola in Promozione, mentre i tifosi ospiti applaudono, per l’impegno e la tenacia, i giocatori del Città di Galati che fino all’ultimo hanno cercato la vittoria.