L’Orlandina Basket perde a Desio e non riesce nell’impresa di entrare in lotta per il quarto posto.

Partono bene i paladini che giocano una prima parte di gara convincente, rimanendo avanti nei primi due quarti e andando all’intervallo lungo in vantaggio di cinque punti. Merito di una grande intensità difensiva. Al ritorno in campo dagli spogliatoi, le cose cambiano e i padroni di casa alzano il livello della contesa e le percentuali in attacco. Il terzo quarto premia Desio che vince 25-14. Nell’ultimo quarto, Capo D’Orlando le tenta tutte per non uscire battuta, ma è tutto vano. I padroni di casa si impongono per 89-73.

𝗥𝗶𝗺𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗼 – 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝟴𝟵-𝟳𝟯 (𝟮𝟬-𝟮𝟮, 𝟭𝟲-𝟭𝟵, 𝟮𝟱-𝟭𝟰, 𝟮𝟴-𝟭𝟴)

𝗥𝗶𝗺𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗼: Maspero 24 (3/6, 5/8), Molteni 23 (5/6, 1/5), Mazzoleni 15 (5/9, 1/3), Fioravanti 13 (3/5, 2/8), Giarelli 6 (3/5, 0/1), Lovato 2 (1/1, 0/1), Fumagalli 2 (1/1, 0/1), Tornari 2 (1/2, 0/5), Caglio 2 (1/1, 0/1), Basso 0 (0/2 da 3pt), Barbieri, Colombo

Tiri liberi: 16 / 27 – Rimbalzi: 45 9 + 36 (Maspero 10) – Assist: 16 (Mazzoleni, Giarelli 5)

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼: Binelli 16 (1/4, 4/10), Laganà 14 (3/4, 2/8), Okereke 12 (6/10), Baldassarre 10 (3/7, 1/1), Klanskis 10 (2/5, 0/1), Vecerina 6 (2/7, 0/1), Triassi 4 (2/2, 0/1), Passera 1 (0/2 da 3pt), Cuffaro 0 (0/2, 0/2), Salvatore Stella, Tonarelli

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Binelli 11) – Assist: 15 (Passera 8)