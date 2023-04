Tra poco più di un’ora il match che vale un’intera stagione per la Nuova Igea Virtus. Quella di oggi pomeriggio potrebbe essere l’ultima fatica di una cavalcata trionfale che ha portato i giallorossi a un passo da quel traguardo chiamato Serie D.

È stata una notte insonne per tanti tifosi giallorossi. L’adrenalina è altissima. Da tempo la Barcellona sportiva non viveva un momento così intenso. La tribunale del D’Alcontres – Barone è già sold out. La città è pronta ad applaudire Dall’Oglio e compagni e incitarli negli ultimi 90 minuti di passione.

Calcio d’inizio alle ore 16,30.