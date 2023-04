Una sconfitta che complica le cose per il Palermo. Sicuramente penalizzato dai singoli episodi. E pensare che i rosanero, in vantaggio per 0-1, hanno mancato la alla del raddoppio prima di facilitare le cose al Venezia, spianando la strada verso il pareggio.

Ottavo posto a tre punti, ma la bagarre è ampia con Reggina, Pisa, Modena e Parma agguerritissime per un posto nei play off. A un primo tempo fatto di bel gioco e determinazione, secondo in ombra. Palermo in vantaggio con Brunori dopo appena cinque minuti su assist di uno straordinario Verre. Poi un’indecisione di Pigliacelli regala il pari ai veneti. In precedenza Soleri aveva fallito in contropiede la rete del possibile raddoppio.

Poi i siciliani regalano un calcio di rigore per fallo di Nedelcearu su Pohjanpal e Tessmann firma il 3-1. Il Palermo si sveglia tardi, rischia di prendere la quarta rete e infine accorcia le distanze con Tutino su rigore a quattro minuti dal termine dopo una clamorosa traversa di Brunori.