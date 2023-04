Si è conclusa l’esercitazione della Protezione civile “Mankarru 2023”, tenutasi per tre giorni a Santa Lucia del Mela. Nel contempo si è svolto il memorial in ricordo di Giuseppe Villa, giovane volontario scomparso prematuramente. Villa era stato impegnato anche nell’emergenza di Giampilieri.

La tredicesima edizione dell’esercitazione è stata organizzata dall’Assessore alla Protezione civile luciese, geom. Angelo Letizia, e dai volontari del locale Gruppo comunale, coordinato da Nicola Coco.

In totale i gruppi coinvolti sono stati oltre 15, compresi quelli dei comuni limitrofi. Il campo base è stato il Centro Operativo Comunale.

Una esercitazione fatta a regola d’arte, in cui sono stati simulato scenari di emergenza. Quindi si è resa necessaria anche la presenza di mezzi e ambulanze. Coinvolte nella tre giorni anche le scuole. Attenzione anche ai beni culturali: sono state messe in pratica le operazioni necessarie per salvare l’ingente patrimonio storico-artistico luciese.

Soddisfazione è stata espressa dal Gruppo di Protezione Civile Luciese: “Grande soddisfazione per la riuscita dell’esercitazione organizzata dal nostro gruppo comunale di protezione civile.” hanno dichiarato.

“Un ringraziamento -ha espresso il gruppo- a tutte le associazioni intervenute, all’amministrazione comunale, all’assessore alla protezione civile Angelo Letizia, al sindaco Matteo Sciotto, al coordinatore Nicola Coco , ai Carabinieri, ai funzionari del DRPC, al preside dell’istituto comprensivo P. Galluppi e ai suoi collaboratori con i responsabile della sicurezza degli edifici scolastici, ai vigili urbani, ai funzionari e dipendenti comunali, a padre Alberico Candela, a chi ha contribuito per la preparazione degli scenari, ai feriti dei vari scenari, e comunque a tutti coloro hanno contribuito alla riuscita dell’esercitazione. Grazie a tutti noi e grazie a chi eventualmente abbiamo creato qualche piccolo disagio, per la comprensione. Stanchi e pronti a ripartire.”

Orgoglioso anche il Sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto: “Orgoglioso di aver presenziato -dichiara l’On. esponente di Sicilia Vera – Sud chiama Nord- all’esercitazione organizzata dal gruppo comunale di Protezione Civile di Santa Lucia del Mela che ha visto la partecipazione di oltre cento volontari, tante associazioni e numerosi mezzi di soccorso. Grazie a tutti voi per i sacrifici, per la passione e per essere sempre accanto ai cittadini.”