Rometta – Illuminato il ponte di collegamento tra Rometta e Spadafora. L’accensione ufficiale è avvenuta ieri sera a Rometta, nel pieno rispetto del programma.

Presenti sul posto il Vicesindaco di Rometta Nino Cirino e gli Assessori Pippo Saija e Paola Visalli. Presente anche il Presidente del Consiglio Franco Rizzo e i Consiglieri Comunali Nives Russo e Nadia Grisolia, oltre che del RUP ing. Nicolò Cannata.

Un traguardo importante per Rometta che finalmente potrà usufruire dell’illuminazione del tratto di ponte di Spadafora sito nel territorio del comune di Rometta.

“Nel prossimo Consiglio comunale, -afferma il Sindaco di Rometta Nicola Merlino- il responsabile dell’Area Tecnica e l’Amministrazione comunale, riferiranno al Consiglio comunale, in ordine alle strane procedure ed alle scorrettezze che si sono verificate, per individuare le iniziative da assumere al fine di tutelare il prestigio ed il buon nome del comune di Rometta e dei suoi Uffici.”