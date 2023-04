Nuova tragedia dell’asfalto sulle strade siciliane. Un giovane di 27 anni, Kevin Dhorbul, ha perso la vita nella notte a seguito di un incidente che si è verificato in via Due Fontane, tra Caltanissetta e San Cataldo.

Il giovane è stato sbalzato violentemente dall’abitacolo e sarebbe finito a una trentina di metri dall’auto della quale si trovava alla guida. L’impatto è avvenuto con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, sulla quale si trovavano due persone, un 35enne operato d’urgenza all’Ospedale Sant’Elia per via di un trauma addominale e un 23enne, giunto in codice giallo al Pronto Soccorso.

Per Kevin, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Originario delle Mauritius, la sua è una famiglia di sportivi e lui era molto conosciuto a Caltanissetta. In passato ha indossato anche la maglia della Nissa. “Una notizia che ci ha lasciati attoniti – scrive il Club – La Nissa F.C. piange la scomparsa del giovane 27enne 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗗𝗵𝗼𝗿𝗯𝘂𝗹, ex calciatore biancoscudato nel biennio 2015/2017, che questa notte è stato coinvolto in brutale incidente automobilistico che non gli ha lasciato scampo. La società si stringe alla famiglia in questo momento di immane dolore. La dirigenza biancoscudata, lo staff e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita”.