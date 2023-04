Torregrotta – Piccoli giornalisti crescono a Torregrotta. L’Istituto Comprensivo guidato dall’instancabile Dirigente Barbara Ieri ha infatti ospitato un incontro con Marco Bonarrigo, giornalista professionista, penna del Corriere della Sera. Ad organizzare l’incontro il prof. Tonino Battaglia.

Tantissimi i temi trattati, dalla piaga delle fake news alle inchieste giornalistiche serie, fatte “sul campo”, alla curiosità che alimenta le conoscenze e smuove le coscienze. “L‘incontro con Marco Bonarrigo, giornalista professionista, firma di punta del Corriere della Sera (uno dei più antichi e importanti quotidiani nazionali), organizzato dal prof. Tonino Battaglia, esperto del progetto Pon Giornalino, -ha dichiarato la Dirigente- si è rivelata un’altra tappa importante nel viaggio di formazione umana e civica dei nostri ragazzi della redazione di Scarabocchio 3.0 e delle classi prime della Scuola Secondaria. Tutti letteralmente affascinati dal carisma, dall’umiltà e dalle capacità comunicative del cronista, tant’è che nel corso della conversazione numerose sono state le domande poste dai nostri studenti, incuriositi dai temi affrontati.”

Bonarrigo ha natali siculi, di Pace del Mela slr la precisione, ma vive a Roma. Come raccontano dallo stesso istituto spesso parla della sua Sicilia “Solo la bellezza dei luoghi che attraversavo ha parzialmente lenito l’amarezza di dover constatare di persona che quello su cui mi ero documentato era tristemente vero. Il problema sta in una frana che si verificò sulla linea tra Trapani e Palermo più di 20 anni fa. Il giorno dopo la frana il Presidente della Regione dichiarò alla stampa che entro una settimana la linea sarebbe stata ripristinata. Nel 2023 la situazione è sempre la stessa”. Ma in cosa consiste – chiede uno degli alunni – il lavoro del Giornalista? “Il giornalista è un po’ come uno studente di scuola media cui viene assegnata una ricerca. Assegnato l’argomento da trattare, inizia subito la fase di documentazione e, in questo caso, internet diventa una risorsa fenomenale. Una volta raccolte le informazioni, scatta la fase di verifica attraverso i sopralluoghi sui posti e i confronti diretti con le persone che giocano un ruolo nell’argomento trattato. Da qui esce fuori il pezzo, il racconto dei fatti che può essere in forma di articolo, podcast o servizio video. Il giornalista deve essere un curioso, un rompiscatole, non si deve accontentare della prima risposta, ma deve andare al di là, per dare un’informazione corretta e libera da pregiudizi e condizionamenti. L’informazione, la conoscenza della verità, ci rende liberi”.

Il discorso più verte sulle “fake news”, confezionate ad arte come notizie ma senza nessun fondamento di verità, se non la volontà di qualcuno di veicolare determinati messaggi. E scatta la domanda sul ruolo degli influencer: “È vero che danno notizie – afferma Bonarrigo – ma non possono essere considerati organi d’informazione perché l’informazione, nel momento in cui viene pagata, non più informazione: è condizionamento. Esempio: a molti ristoranti importanti ogni giorno arrivano due richieste di influencer che dicono: se tu mi ospiti e mi offri il pranzo, io parlo bene di te (su Instagram di solito). Poi magari se mangi male, l’influencer lo stesso parlerà bene del locale, mettendo in circolo delle informazioni che indurranno altri ad andare a mangiare in quel ristorante solo perché ha percepito dei soldi o un vantaggio per sé. Se fosse un influencer disinteressata, appassionata per esempio di street food, e vuole provare, pagandoli, tutti gli arancini che vengono cucinati tra Torregrotta e Barcellona, dando poi una valutazione sul profilo Instagram, allora lo apprezzerei. Ma se lo si fa dietro un compenso di denaro, o un benefit per farlo, faccio fatica a capirlo”.