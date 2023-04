Cura, creatività, umiltà, attenzione, unione, felicità e talento. Sono state queste le parole chiavi del primo appuntamento della rassegna “incontri di musica e parole”, organizzata da Nicola Calabria, presidente dell’associazione Banca della Speranza e coordinata dal cantautore siciliano Mario Incudine.

La rassegna, che si avvale del patrocinio del Comune di Patti, del Consorzio intercomunale Tindari Nebrodi e la Pro Loco di Patti, nel primo incontro che si è svolto all’interno del parco Robinson di Patti, da poco rimesso a nuovo, ha visto protagonista il cantante Simone Cristicchi.

L’artista romano, ha incontrato gli studenti del comprensorio nebroideo con i quali ha dialogato sull’importanza della musica e del senso delle parole. Tante sono state le tematiche trattate, intervallate con alcuni dei brani più famosi del musicista.

Simone, oltre ad essere un cantautore, nel tempo ha maturato la passione per il disegno e il fumetto e, si occupa, anche del sociale. Tra le canzoni eseguiti, non è mancata “Ti regalerò una rosa”, vincitrice del Festival di Sanremo, nel 2007, che ha consacrato la carriera di Simone Cristicchi.

Poi, il coro del Liceo ‘Vittorio Emanuele III’ di Patti, diretto dalla Professoressa Samantha Sindoni, si è esibito, con la canzone di Simone “Lo chiederemo agli alberi”, eseguito insieme a una rappresentanza del coro dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta, diretto dalla Professoressa Rosita Lembo.

Cristicchi, nel fare i complimenti, per la splendida interpretazione del suo brano musicale, ha esortato gli studenti a riflettere sul valore delle parole analizzate e ha sollecitato i docenti, presenti, ad incentivare la presenza della musica nelle scuole, affermando che: il mondo delle note, è un luogo straordinario per ritrovare se stessi e per affinare la capacità di ascolto dell’altro.