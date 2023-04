Si è svolto nella mattinata di ieri, presso la sede di Messina dell’UGL, il congresso Provinciale della Federazione UGL Salute.

Il Congresso è stato presieduto dal Vice Segretario Nazionale Ugl Salute, Carmelo Urzì. Dopo un intenso dibattito fra gli iscritti al sindacato, durante il quale sono state approfondite diverse tematiche legate alla Sanità messinese, è stato eletto Fabrizio Denaro quale nuovo segretario provinciale di Ugl Salute- Messina.

Attualmente dipendente dell’Irccs Centro Neurolesi e rappresentante RSU eletto nella lista di UGL Salute, in passato rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche e presidente dell’associazione Quo Usque Tandem.

“Ringrazio il Vice Segretario Nazionale Urzì e il segretario provinciale uscente Tonino Sciotto per la fiducia. Ci attende nei prossimi anni un lavoro impegnativo, ma che non ci spaventa. Numerose sono le criticità in ambito salute della provincia di Messina, in parte legate a situazioni croniche della sanità messinese altre al post pandemia e all’attuazione del PNRR. Ad esempio, senza entrare nelle questioni degli ospedali cittadini, le criticità irrisolte degli ospedali di Lipari, Barcellona e Milazzo. Il sindacato ha l’obbligo di non derogare a quello che è il suo ruolo ma essere partecipe a proposte e soluzioni che devono avere come unico ed esclusivo interesse i malati e i lavoratori”.

Denaro ha concluso ricordando l’impegno a sostenere la causa per la stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca dell’Irccs e dell’Istituto Zooprofilattico