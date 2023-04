Un campo di bassa pressione sulla Sicilia determina tempo instabile con piogge un po’ ovunque. Cieli molto nuvolosi o coperti fin dal mattino con piogge in intensificazione nel pomeriggio. In serata, le piogge dovrebbero cessare o comunque indebolirsi.

I venti soffieranno forti nord occidentali. Le temperature scenderanno in maniera sensibile. Per quanto riguarda i mari, molto mosso o agitato il Tirreno, lo Ionio da mosso ad agitato. Ricordiamo che, per la giornata di oggi, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un avviso di allerta meteo gialla.