Indagano i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, agli ordini del capitano Lorenzo Galizia, su una tragedia che si è consumata la scorsa notte nella Città del Longano.

Un bimbo di soli quattro mesi, di origini tunisine, è morto pare per le conseguenze di una caduta accidentale. Il tristissimo episodio si è verificato nell’abitazione in cui il piccolo viveva con la sua famiglia. La dinamica dell’incidente sarebbe comunque chiara ai Carabinieri. Una tragedia di proporzioni immani e un profondo dolore per una famiglia perfettamente integrata nel contesto cittadino.

Nell’ambito delle indagini saranno valutati anche i soccorsi. Al momento non sembra esserci alcuna evidenza su omissioni o ritardi nei soccorsi

Secondo una primissima ricostruzione, che comunque è interamente da verificare, le condizioni del piccolo non sarebbero sembrate gravi ai sanitari e così sarebbero arrivare le dimissioni dal Pronto Soccorso di Milazzo. La situazione però ha fatto registrare un aggravamento nelle ore successive. Il piccolo è stato nuovamente riportato al pronto soccorso milazzese prima di essere trasferito al Policlinico di Messina dove ha subito un intervento chirurgico per una vasta emorragia alla testa. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, il piccolo non ce l’ha fatta.