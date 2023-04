Capo d’Orlando – L’Orlandina ha conquistato la salvezza nel Campionato di Prima Categoria, imponendosi in casa 3-1 contro il Real Casale nel match valido per il playout del Girone C.

La formazione di Capo d’Orlando, guidata da mister Peppe Laurà e giunta al terzultimo posto in classifica, ha avuto la meglio sugli avversari, arrivati in penultima posizione dopo la regular season, grazie alle reti nella ripresa di Mattia Carcione, Vito Praticò e Andrea Lo Cascio.

Prima frazione di gioco piena di occasioni, ma avara di reti. Al 4′ uno due tra i calciatori locali Carcione e Restifo, con quest’ultimo che crossa in area senza però impensierire il portiere avversario. Al 6′ viene annullato un gol al Real Casale, con il direttore di gara Lipari di Trapani che ravvisa una posizione irregolare dell’attaccante Porcello. L’Orlandina sfiora il vantaggio al 9′ con Restifo, il quale manda di poco a lato dal limite dell’area. Al 23′ ci prova anche Marco La Torre, ma la sua conclusione finisce sul fondo. L’azione più pericolosa del primo tempo arriva al 26′, quando il Real Casale colpisce la traversa con Calistro, sugli sviluppi di un corner.

L’Orlandina passa subito in vantaggio in apertura di ripresa; dopo 27 secondi del secondo tempo è Mattia Carcione a siglare l’1-0. Il Real Casale ha una ghiotta occasione per il pareggio al 54′, ma Porcello fallisce un calcio di rigore; l’estremo difensore locale Munastra si supera e blocca a terra il tiro dagli undici metri. L’Orlandina prova a sfruttare gli spazi in contropiede e, proprio da un’azione in ripartenza, arriva il 2-0 con Vito Praticò, che fa esplodere il numeroso pubblico arrivato al “Merendino” di Capo d’Orlando. All’85’ Andrea Lo Cascio sigla il tris e chiude l’incontro. Il Real Casale accorcia le distanze all’88’ con un altro calcio di rigore, stavolta trasformato da D’Agostaro; la massima punizione viene concesso per un fallo, ai danni di Porcello, del portiere Munastra. L’Orlandina va vicina al poker al 91′ con Nunzio Lombardo, che si libera al limite dell’area e sfiora la traversa.