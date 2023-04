Il cratere “La Fossa” di Vulcano, chiuso nell’ottobre 2021 a causa delle emissioni gassose dalle fumarole, riaprirà alle escursioni non appena sarà collocata la segnaletica e sarà collaudata la videosorveglianza.

La riapertura sarà segnata da apposita ordinanza sindacale nella quale saranno indicate le regole da seguire per la propria salvaguardia. Lo ha fatto sapere alla cittadinanza il sindaco Riccardo Gullo, spiegando gli esiti dell’incontro in videoconferenza con le componenti del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, insediatosi nel marzo 2022.

La salita potrà essere effettuata nel rispetto di alcuni accorgimenti come la direzione dei venti e le fasce orarie: solo quella mattutina e pomeridiana. Nei mesi estivi sarà interrotta nelle ore già calde.