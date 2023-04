È all’interno dell’impianto di atletica “Daniele Fagnani” che l’amministrazione comunale, nelle vesti dell’assessora alla Cultura Gianfranca Alessi, dell’assessora allo Sport Barbara De Salvo, del Sindaco Giuseppe Cavallaro, dell’ex Sindaco Matteo De Marco, del Vicepresidente del Consiglio Pietro Costagiorgiano e della cronista viola Lucia Cava ha realizzato una gradinata viola per veicolare il messaggio di Gentilezza ed Inclusione che lo sport sempre deve sottintendere.

L’inaugurazione della gradinata viola è avvenuta sabato 15 aprile con inzio alle 10:30, alla presenza dell’ambasciatrice di Gentilezza della città di Messina Katia Gussio che, nelle vesti di volontaria dell’associazione COR ET AMOR di Ivrea. Il Sindaco Cavallaro ha tagliato il nastro e ha fatto i complimenti alla ambasciatrice per l’impegno che sta mettendo nel costruire gentilezza nello sport.

Si è complimentata anche con la campionessa mondiale di atletica Maria Ruggeri che durante la sua attività di sportiva ha sempre messo al centro della comunità il benessere dei bambini e dei ragazzi. Maria Ruggeri è un’ atleta nazionale con 11 presenze assolute e 2 partecipazioni ai Campionati Europei, ha vinto 4 titoli europei in Turchia e un titolo mondiale in Francia.

In occasione di questo evento si è potuto discettare sulla importanza della gentilezza nello sport e porsi alcune domande.

Come possiamo “allenare alla gentilezza” i bambini e ragazzi che decidono di fare sport?

Insegnandogli che in campo, prima di ogni altra cosa, deve valere il rispetto per i compagni, per gli avversari e il rispetto per le regole.

Come può la gentilezza aiutare i bambini e i ragazzi a vivere lo sport più serenamente?

La gentilezza può aiutare i bambini e i ragazzi a vivere lo sport più serenamente, innanzitutto aiutando a vincere l’ansia da prestazione e poi sfatando il culto della vittoria a tutti i costi. Ricordiamoci infatti che lo sport è ricreativo e come dice la parola deve essere vissuto all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra, la competizione deve essere sana e mai distruttiva.

Quando un giocatore sbaglia, come lo possiamo correggere con la gentilezza?

Quando un giocatore sbaglia lo possiamo correggere con la gentilezza cercando prima di tutto di non giudicarlo, poi dimostrandogli comprensione infine incoraggiandolo a fare di più, a impegnarsi di più, a credere in quello che fa e non demordere mai.

In un momento storico così particolare, dove le notizie di cronaca nera hanno come protagonisti principali adolescenti e poco più che maggiorenni avremmo un urgente bisogno in questo grande “campo” che è la vita tanti “allenatori di gentilezza” che facessero mettere in pratica modi e comportamenti corretti. Dobbiamo educare i giovani al rispetto di se stessi e degli altri e lo sport ci può dare una grossa mano di aiuto se vissuto correttamente. È per tale motivo che l’ambasciatrice del progetto Costruiamo Gentilezza Katia Gussio sta invitando i sindaci dei vari comuni a pitturare anche dentro i campi sportivi delle panchine o dei sedili viola perché è nei i bambini e nei ragazzi che va installato il valore della gentilezza.

Durante l”evento è stata affissa su un sedile del campo di atletica una targa con una frase del grande Pietro Mennea che testualmente cita:”La fatica come la gentilezza non è mai sprecata: soffri ma sogni”.

Infine, il coordinatore del Progetto Nazionale COSTRUIAMO GENTILEZZA, professore Luca Nardi ha delegato Katia Gussio a consegnare un riconoscimento alla campionessa mondiale Maria Ruggeri insignendola del titolo di ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza nello Sport. È un riconoscimento che viene assegnato dall’associazione COR ET AMOR di Ivrea insieme a USSI sport Toscana ed è il premio di Costruiamo Gentilezza nello sport. È una iniziativa realizzata in comune accordo dalle due società. Un riconoscimento che valorizza anche i progetti sociali nello sport per coloro che con il loro esempio quotidiano rappresentano la speranza anche per i giovani con disabilità che con lo sport hanno la possibilità di esprimere i propri talenti.