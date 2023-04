Il Lions Day si svolgerà anche a Patti, come d’appuntamento consueto a livello nazionale, a sostegno della comunità anche a livello sanitario.

Screening gratuiti relativi a patologie talvolta latenti quali diabete e pressione potranno velocemente effettuarsi sul lungomare Filippo Zuccarello domenica 16 aprile, dalle 9 alle 13. Inoltre, verranno distribuiti opuscoli informativi in merito alla prevenzione di malattie cardiache, demenze e calcolosi renale e depliant riguardanti la donazione degli organi e la consulenza nutrizionale.

Il Lions Club fa leva su un virtuoso gioco di squadra portato avanti attraverso collaborazioni con medici di base, professionisti dell’Asp, associazioni e volontari che consentono i tanti appuntamenti volti al sostegno della comunità: «La solidarietà esiste – considera la presidente del Lions Club di Patti Enza Natoli – e la riscontriamo ogni volta che bussiamo alla porta di professionisti e negozianti nell’intento di risolvere insieme questioni delicate di cui veniamo a conoscenza, soprattutto nei tempi di oggi così difficili da fronteggiare».

Come nel caso di una madre che, durante lo screening ottico dello scorso mese, ha condiviso le difficoltà nell’acquistare gli occhiali di cui necessitava il figlio, accessorio da vista poi donato dall’Associazione grazie alla generosità di un rivenditore. A tal proposito, durante lo screening di domani proseguirà anche la campagna dedicata alla raccolta degli occhiali che, inviati dai Lions in un centro specializzato, ritorneranno come nuovi in aiuto di chi ne ha necessità. Un impegno continuativo portato avanti anche con le scuole:

«Dopo la campagna contro la violenza di genere, speriamo di concludere questo mese con l’incontro formativo dedicato al primo soccorso – conclude la presidente Natoli – per rendere abili più cittadini possibili nel praticare la cosiddetta manovra di Heimlich, attività salvavita in caso di emergenza per la disostruzione delle vie aeree».