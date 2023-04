In vista delle amministrative a Castell’Umberto, il candidato sindaco Veronica Maria Armeli lancia il cantiere delle idee.

“Domenica 16 Aprile, dalle 15 alle 19 presso la villa Sandro Pertini ed in piazza Belvedere in C.da Sfaranda – dichiara la Armeli – nei nostri gazebo daremo a tutti la possibilità di indicare le proprie idee per cambiare il nostro Comune. Crediamo che sia indispensabile riservare ai cittadini l’opportunità di esprimersi per costruire insieme il programma di governo”.

“Non ho la presunzione di piacere a tutti, ma ho la consapevolezza che è arrivato il momento di cambiare rotta. Chiedo a gran voce a tutti i miei concittadini di contribuire con le loro idee alla costruzione di un progetto che li veda protagonisti del proprio destino. Su questo domanderò non solo il consenso, ma anche la valutazione alla fine del mio mandato, se dovessi essere eletta – conclude Armeli – convinta che il Comune debba essere aperto a tutti quelli che desiderano dare una mano per organizzare la “speranza di una vita migliore”.