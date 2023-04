Ha trovato un borsello contenente oltre quattromila euro incantati e l’ha consegnato ai poliziotti del commissariato Zisa Borgonuovo che hanno poi rintracciato il legittimo proprietario. Protagonista del nobilissimo gesto è stata una donna nigeriana, con regolare permesso di soggiorno, da anni in Italia ma al momento disoccupata.

La donna ha trovato il borsello in Via Noce, all’incontro con Via Lancia di Brolo. Grazie ad alcuni scarni elementi, la Polizia è risalita al proprietario che, commesso e incredulo, ha spiegato di avere smarrito il borsello contenente quei soldi che gli servivano per acquistare dei mobili visto il cambio di abitazione.

Ha fornito rassicurazioni che quei soldi gli appartenessero, ma soprattutto ha tenuto a ricompensare l’onesta donna consegnandole una somma in denaro.