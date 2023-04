“Oggi è stata una gran bella giornata per via del Giro di Sicilia, ma abbiamo perso un finanziamento di 107 mila euro”.

E’ quanto afferma l’Assessore Tommaso Pino che, in un video su Facebook, attacca l’Amministrazione Comunale. I finanziamenti cui fa riferimento il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia, sono quelli inerenti il Piano Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per quanto riguarda le verifiche per la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

“Con un decreto del dicembre 2022, l’Assessorato Regionale concede 9 milioni e 700 mila euro ai comuni siciliani per le verifiche sismiche sugli edifici scolastici. A Barcellona Pozzo di Gotto spettavano 107 mila euro. Il 13 febbraio 2023, l’Assessorato invia una Pec al Comune e chiede su quali plessi si vogliono effettuare gli interventi. Concede venti giorni di tempo per inviare le schede riepilogative. L’8 marzo, alla scadenza, concede una ulteriore settimana. Ebbene, sapete cosa accade? Barcellona, in oltre un mese di tempo, non invia alcuna scheda riepilogativa. Il 31 marzo un decreto della Regione stabilisce l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento. Il decreto reca un allegato con la dicitura “Comuni che hanno accettato il finanziamento ma che non hanno trasmesso i dati relativi al fabbisogno con la scheda richiesta degli edifici scolastici”. Tra questi c’è il nostro”.

“Quindi oggi – prosegue Tommaso Pino – mentre tutti erano festanti per il Giro di Sicilia, Barcellona Pozzo di Gotto perdeva 107 mila euro. Oltre ad avere perso l’opportunità di verificare lo stato degli edifici scolastici in cui vanno i nostri bambini, rimarremo indietro quando usciranno finanziamenti per ristrutturare gli edifici perché non abbiamo attestati di vulnerabilità sismica”. Quindi l’invito a cercare di capire cosa si può fare per recuperare queste somme.

Sulla questione, sempre su Facebook, è intervenuto anche il capogruppo del Movimento Città Aperta, Antonio Dario Mamì: “Nell’ambito dell’azione 10.7.1 del PO FESR 2014/2020 l’Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria aveva ripartito dei fondi tra i comuni siciliani per procedere ad indagini geognostiche e alle verifiche strutturali volte all’ottenimento della certificazione di vulnerabilità sismica dei singoli plessi scolastici. Al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto venivano assegnati 107.726,96 euro. Oggi viene fuori l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ma indovinate chi non ha trasmesso i dati relativi al fabbisogno, con la scheda relativa agli edifici scolastici interessati”.