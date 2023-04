Rocambolesco incidente tra Via M. D’Arrigo e via San Giovanni di Malta nel pomeriggio di oggi in pieno centro, a Messina. A scontrarsi sono stati una Renault Megan e una microcar.

Per fortuna, nonostante la piccola vettura si sia adagiata su un fianco, la ragazza alla guida non ha riportato ferite, uscendo incolume dal mezzo.

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Municipale agli ordini del comandante Stefano Blasco