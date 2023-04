Floresta – La cittadinanza del Comune di Floresta ha salutato il passaggio del Giro di Sicilia 2023, avvenuto questa mattina nel corso della quarta e ultima tappa Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre, la più lunga con 216 km.

I ciclisti che prendono parte alla corsa hanno attraversato il paese di Floresta intorno al 90esimo chilometro, dove era posto uno dei 3 Gran Premi della Montagna di giornata (la salita verso Floresta misurava 40 Km complessivi, con pendenza media al 3% e tratti al 7%); gli altri due GPM erano la salita all’Etna (località Due Monti) e la salita di Scorciavacca (10 km con la pendenza media al 6,4%).

Il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio, in occasione del transito del Giro di Sicilia, ha apportato alcune modifiche alla viabilità; in particolare è stato disposto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli sulla Statale 116, in coincidenza della Via Umberto I, dal numero civico 7 all’incrocio con Via Garibaldi (Fontana Pace). I divieti, compreso anche il divieto di pascolo, erano validi fino al termine della manifestazione ciclistica.